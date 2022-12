8 redenen om uit te gaan: kunst ruiken en schoenen in het museum

1. Put on your red shoes

EXPOSITIE De naam is ontleend aan een song van David Bowie: Let’s Dance. ‘Put on your red shoes and dance the blues.’ Welke rol hebben schoenen in muziek? Dat was de centrale vraag toen de relatie tussen schoeisel, muziek en identiteit werd onderzocht. Verwacht een modieuze ontdekkingsreis in drie delen én de extravagante smaak van de nodige popidolen.

Put on your red shoes: tot 5 februari in Het Schoenenkwartier, Waalwijk.

2. Steenbergen

WANDELEN Op 20 december was het 750 jaar geleden dat de Oude Keur (de eerste stadsrechten van Steenbergen) werd uitgegeven. Dat werd dit hele jubileumjaar uitbundig gevierd. De stad, met twaalf rijksmonumenten, blijft ook daarna de moeite van een wandeling waard. Langs of door die kolossale Sint-Gummaruskerk, door de Kromme Weg of langs de haven en het aquaduct Steenbergen aan Zee richting polder.

Steenbergen: het hele jaar te bewandelen.

3. Dwarsverbanden

EXPOSITIE Kunst ervaren door te ruiken, horen, voelen en zien. Drie conservatoren presenteren 120 kunstwerken op vijf verdiepingen. De expo nodigt je uit kunst anders te ervaren; met ruim 25 multi-zintuiglijke tools, waaronder teksten in braille, geurinterpretaties, voeltekeningen en soundscapes. Dwarsverbanden daagt je uit kunst zelf anders te gaan beleven.

Dwarsverbanden: tot 1 juli 2025 in Van Abbe Museum, Eindhoven.

4. Biesbosch

FIETSEN Dit Nationaal Park is het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa. Het unieke landschap doorkruis je gemakkelijk op de fiets via een netwerk van knooppunten. Dat voert je door een doolhof van rivieren, eilandjes met wilgen en kreken met glashelder water. Je passeert de forellenvisvijver, watersportgebied de Aakvlaai en gezellige plekjes voor een drankje.

Fietsroute Biesbosch: 23 km (2 uur). Info: visitbrabant.com/nl/routeoverzicht.

5. Marion Naber-Kemper

EXPOSITIE De Roosendaalse Marion Naber-Kemper (Amsterdam, 1949) schildert en dicht. Inspiratie haalt ze uit alles wat ze ziet en bijzonder vindt. Zoals de natuur, met bijzondere kleuren verwerkt in schilderijen (acryl op doek) met landschappen, lucht en water. Ze passen goed bij de teksten in haar nieuwe dichtbundel: Dichterlijke schilderkunst.

Expo Marion Naber-Kemper: van 4 januari t/m 1 maart in De Nobelaer, Etten-Leur.

6. Kasteel Heeswijk

MONUMENT Brabant heeft schitterende monumenten. Het viertal topmonumenten wordt gevormd door de Sint Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch, de Grote Kerk in Breda, het Markiezenhof in Bergen op Zoom en Kasteel Heeswijk. Dit kasteel is tevens een Brabantse Natuurpoort en wordt omringd door Landgoed Heeswijk, waar je heerlijk vertoeft in de prachtige natuur. Jong en oud is welkom op het kasteel. Een spannende speurtocht leert kinderen alles over de ridders die hier ooit rondliepen.

Kasteel Heeswijk: Openingstijden dinsdag t/m zondag (10.00 – 17.00 uur (26 december en 2 januari extra open).

7. In The Black Fantastic

EXPOSITIE Een wervelende mix van schilderkunst, fotografie, video, sculptuur en installaties. De tentoonstelling presenteert de legendarische Soundsuits van kunstenaar Nick Cave, werken van Ellen Gallagher, die mythe en de geschiedenis van de trans-Atlantische slavenhandel verweeft in haar Watery Ecstatics. Ook aanwezig: Wangechi Mutu’s meeslepende videowerk The End Of Eating Everything, waarin de monsterlijkheid van massaconsumptie wordt verbeeld. Een meeslepende ervaring, op het kruispunt tussen werkelijkheid en fantasiewerelden.

In The Black Fantastic: tot 9 april in De Kunsthal, Rotterdam.

8. Zuidwaterlinie

WANDELEN De oudste, langste én meest gebruikte van alle Nederlandse waterlinies, helemaal van Bergen op Zoom, via Klundert (foto) en Den Bosch tot Grave. Een ketting van elf Brabantse vestingsteden, verbonden door het karakteristieke ommeland en typisch Nederlandse verhaal van jezelf verdedigen met water. Het unieke wandelpad langs een knooppuntenstelsel is in totaal 290 kilometer lang. Vind je dat toch een beetje te veel van het goede? Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een of meerdere steeds unieke deelroutes.

Zuidwaterlinie: altijd te bewandelen. Info: www.zuidwaterlinie.nl.