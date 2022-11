8 redenen om uit te gaan: Henry van Loon, de Sekszusjes, vintage kilo sale en meer

Wat gaan we doen dit weekend? Deze leuke activiteiten in en rondom West-Brabant wil je niet missen. Voor stille genieters en drukke doeners.

Volledig scherm © Bob Bronshoff

1. Henry van Loon

THEATER Huisje, boompje, joekel van een hond, pandemie en dan ook nog een dochter. De cabaretier worstelt in het moeras dat ouderschap heet. Alle ongemakken en vreugdemomenten van het prille vaderschap komen voorbij. Van Loon, bekend ook als acteur in onder meer De Luizenmoeder, is groots in zijn kwetsbaarheid.

Henry van Loon met Jannie The Show Dog: 5 november (20.15 uur) De Bussel in Oosterhout. In 2023 ook nog in Breda en Roosendaal.

2. Martijn Fischer

MUZIEK Je zou het bijna vergeten. Martijn Fischer is een succesvol acteur met in het verleden rollen in Liever Verliefd, Floris, Baantjer, Penoza en diverse STER-reclames. Tot deze Utrechter in de musical Hij gelooft in mij en de speelfilm Bloed, zweet & tranen in de huid kroop van zanger André Hazes. Dat hij nu opnieuw.

Martijn Fischer zingt hits van Hazes: 4 november (21.00 uur) in Gebouw-T, Bergen op Zoom.

Volledig scherm © Nico Schouten

3. Vintage kilo sale

POP-UP STORE Alles wordt duurder. Benzine is niet meer te betalen en energieleveranciers zijn helemaal gek geworden. En dan ben je eigenlijk ook nog aan een nieuwe outfit toe. Mezz biedt uitkomst. De club zal vol staan met vintage kleding; bloesjes met printjes, jassen van leer, wol of katoen, broeken en sweaters in diverse kleuren, voor €17,50 per kilo!

Vintage kilo sale: 6 november (10.00 – 17.00 uur) in Mezz, Breda.

Volledig scherm © Ragnar Kjartansson

4. Ragnar Kjartansson

EXPOSITIE Verlangen, uithoudingsvermogen en clichés. Drie thema’s in de eerste Nederlandse expo van deze IJslander. Hij werkt met alle denkbare media: video-installaties, performance, keramiek, schilderkunst, theater, opera en popmuziek. Nu ontwikkelt hij de installatie Guilt and Fear, waarvoor hij samenwerkt met een Brabants keramiekatelier.

Ragnar Kjartansson - Time Changes Everything: t/m 29 januari in De Pont Museum in Tilburg.

Volledig scherm © Willem Jongeneelen

5. Nieuw-Vossemeer

WANDELEN Waar een klein dorp in kan uitblinken? Klein blijven en omarmen wat er is. De 2200 bewoners genieten wekelijks van hun wandeling rond de Rietkreek, de grote waterpartij met park er rond. Ook fraai: de protestantse zaalkerk uit 1654, het AM De Jong Museum, molen Assumburg en café ’t Wagenhuis met officieel het mooiste terras van Nederland.

Nieuw-Vossemeer: altijd te bezoeken, het museum op zaterdagmiddag of op afspraak.

6. Comedy Night

CABARET In samenwerking met theater De Maagd wordt poppodium Gebouw-T voor de gelegenheid omgebouwd tot comedy club. In hoog tempo wisselen drie comedians elkaar af, aan elkaar gepraat door Vincent Geers als MC. Cabaret dat op rock & roll gaat lijken. De absurde en hilarische verhalen komen van Arie Koomen, Teun van den Elzen en Jacob Spoelstra. Koomen is bekend van Arie & Silvester, Van den Elzen is het aanstormende talent dat de Comedy Talent Award won, Spoelstra is de gortdroge Fries die Lowlands op zijn kop zette.

Comedy Tunes Comedy Night: 4 november (20.30 uur) in Gebouw-T, Bergen op Zoom.

Volledig scherm © Marcel van der Velde

7. De Sekszusjes

THEATER Zin in een avond plaatsvervangende schaamte? Ongelikt is het eerste theaterprogramma van Krista en Marcelle Arriëns, oftewel De Sekszusjes. In een zelf in elkaar geknutseld decor, met schurende liedjes, klei-animaties en licht absurdistische sketches laten de dames onverbloemd weten dat seks het leukste is dat er bestaat. Een voorstelling voor iedereen die het gesprek over intimiteit niet altijd durft te voeren, maar voor wie wel échte seks-eerlijkheid wil horen of gewoon fan is van de liedjes en creativiteit van de zusjes.

De Sekszusjes met Ongelikt: 4 november (20.30 uur) in De Nobelaer, Etten-Leur.

8. Ruben Plazier & Karen Su

MUZIEK Klassieke muziek in een monumentale kapel in Hoeven. Composities van Ludwig van Beethoven, Francis Poulenc en Robert Schumann worden uitgevoerd door twee jonge, zeer getalenteerde muzikanten. Pianist Ruben Plazier (1998) studeerde aan het conservatorium van Rotterdam en de AMA Academy in Beziers, violiste Karen Su (1998) behaalde op 19-jarige leeftijd haar bachelorsdiploma summa cum laude en haar masterdiploma op 21-jarige leeftijd. Daarna werd zij onder meer artist in residence in de Koningin Elizabeth Kapel.

Ruben Plazier & Karen Su: 5 november (20.00 uur) in Kapel Bovendonk in Hoeven.