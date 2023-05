8 redenen om uit te gaan: Claw Boys Claw, Boekestijn en De Wijk en meer

Wat gaan we doen dit weekend? Deze mooie activiteiten in en rondom West-Brabant wil je niet missen. Voor drukke doeners en stille genieters.

1. Claw Boys Claw

MUZIEK Onverslijtbaar. Nog altijd verschroeiend goed. De in 1983 opgerichte band Claw Boys Claw mag als peetvader van de garagerock in Nederland gezien worden. So Mean! Zanger Peter te Bos en gitarist John Cameron blijven zichzelf steeds opnieuw uitvinden en met hun strakke ritmesectie maken ze nog altijd griezelige goede pop- en rockmuziek. Sterker nog, de liedjes van het veertiende album Kite behoren tot de beste die de groep ooit opnam. Stilstand is geen optie en sleet zit er nog altijd niet op. Rosie heeft inmiddels zelf al mooie kindjes!

Claw Boys Claw: 28 mei (20.30 uur) in Mezz, Breda.

2. Boekestijn en De Wijk

COLLEGE Historicus en voormalig VVD-politicus Arend Jan Boekestijn heeft samen met Rob de Wijk, deskundige qua internationale betrekkingen en veiligheidsvraagstukken, een goed beluisterde podcast. De heren buigen zich ook in het theater over de huidige crises. Ze zoeken de nieuwe wereldorde die zich voor onze ogen lijkt te vormen. In deze tijden zou je een blik in de toekomst willen werpen. Die is onzeker, maar ook een uitvloeisel van trends en verhoudingen in het heden.

Boekestijn en de Wijk voorspellen de toekomst: 27 mei (20.30 uur) in Chassé Theater, Breda.

Volledig scherm © Patricia van Dun

3. Ruud Hermans

MUZIEK In 1975 scoorde The Tumbleweeds uit Kaatsheuvel een platina hit met Somewhere Between, een song van Merle Haggard. Later werd zanger Ruud Hermans radiomaker van Country Time en American Connection in Hilversum, maar de ambassadeur van countrymuziek in Nederland bleef ook altijd muzikant. Hij maakt nog altijd sterke albums waarop de bewondering voor ook Cash, Haggard en Kristofferson gecombineerd wordt met zelfgeschreven songs waarin hij het leven van alle dag bezingt.

Ruud Hermans: 30 mei (20.00 uur) Crossroads Sessies in Vestzaktheater Het Zwijnshoofd, Bergen op Zoom.

4. Ploegendienst

MUZIEK Ray Fuego, boegbeeld van rapcollectief SMIB, heeft veel gezichten. Zo opereert hij ook als zanger/frontbeest van punkband Ploegendienst. Samen met leden bekend uit MICH, Aux Raus en Adolf Butler trapt hij graag en hard. Tegen de massa, tegen dichte deuren en tegen OV-poortjes. Letterlijk. Figuurlijk wil de band iedere zaal in zo kort mogelijke tijd slopen.

Ploegendienst + L.A. Sagne: 26 mei (20.30 uur) in Mezz, Breda.

Volledig scherm © Willem Jongeneelen

5. Sint-Annaland

WANDELEN Dorp uit de Bijbelgordel op het eiland Tholen met een moderne, levendige jachthaven aan de Krabbenkreek. Het ontstond in 1475, nadat Karel de Stoute toestemming gaf een schorrengebied te bedijken. ‘Stalland’ bezit een fraaie Voorstraat, een kerk omgeven door een ring, een standerdmolen en het in het oude gemeentehuis gevestigde streekmuseum De Meestoof.

Sint-Annaland is het hele jaar door te bezoeken.

Volledig scherm © Annemieke van der Togt

6. Trapeze

THEATER Komedie met Peter Blok en Bas Hoeflaak als trapezewerkers. In de nok van het circus staan ze klaar om te springen. Ze raken aan de praat, over het circus, tradities en eigen ambities. Hun ideeën en toekomstplannen blijken verder uit elkaar te liggen dan ze hadden verwacht. Er ontstaat twijfel over of ze elkaar nog wel blind kunnen vertrouwen.

Trapeze: 1 juni (20.15 uur) in De Bussel, Oosterhout.

7. Dekoor

MUZIEK Dertig jonge Utrechtse muzikanten met een gedeelde passie: close harmony. Van ingetogen popballads, swingende jazz, bezielende gospel tot klassieke uitstapjes. Dekoor stond met Di-Rect in Afas Live, met Damien Rice in Carré en met The Rolling Stones op Pinkpop en Rock Werchter. Met ‘Losbreken’ wil het de grenzen van koormuziek opnieuw oprekken.

Dekoor met Losbreken: 27 mei (20.15 uur) in De Kring, Roosendaal.



8. Christiaan Bastiaans

EXPOSITIE In zijn installaties verwerkt Christiaan Bastiaans alles wat hem voor handen komt; sculpturen, tekeningen, teksten, foto’s, video’s, stukjes touw, ijzerdraad, boomschors... Om zo tot complexe werken te komen waarmee hij actuele maatschappelijke kwesties aankaart. In Club Solo laat hij naast werk uit de afgelopen vijftien jaar ook nieuw werk zien.

Christiaan Bastiaans: t/m 25 juni in Club Solo, Breda.