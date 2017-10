112-overzicht: mislukte plofkraak, hasj achter de bijrijderstoel, kopschoppers en een lekkende vrachtwagen

Flinke kritiek van raad Zundert op schoolbestuur SPOZ

21:26 ZUNDERT - De Zundertse gemeenteraad had dinsdagavond flinke kritiek op schoolbestuur SPOZ (Stichting Primair Onderwijs in Zundert). Die SPOZ wist al in januari 2016 dat het dak van de Sint Antoniusschool in Klein-Zundert zo slecht was dat onderhoud hard nodig was. Het SPOZ kreeg daar zelfs 94.000 euro extra voor. Geld dat vervolgens niet werd uitgegeven.