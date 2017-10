112-overzicht: gouden sieraden, jonge overvallers, een spugende arrestant en een balletjespistool

Is 29-jarige Bergenaar een klunzige goudhandelaar of een crimineel?

21:43 BREDA - Volgens officier van justitie Roy Nanhkoesingh heeft de 29-jarige Bergenaar R.S. bijna 90.000 euro aan crimineel geld witgewassen met de aan- en verkoop van goud. Volgens S. had hij een handeltje in goud, waarmee hij vergeefs geld probeerde verdienen. Een crimineel of een klunzige goudhandelaar? Wat de officier betreft moet S. zes maanden brommen.