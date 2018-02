112-overzicht: gewapende overval, gewonde scooterrijder, drugs en wapens en een gewonde vrouw

Huren in het Ginneken: wees er snel bij

6 februari BREDA - De lege plek aan de Vogelenzanglaan in het Ginneken in Breda is niet meer. Jaren lag er een braakliggend perceel, waar de kippen vrijspel hadden. De afgelopen maanden is hard gebouwd aan nieuwbouw. Inmiddels is ook het hoogste punt bereikt van het appartementencomplex van WonenBreburg.