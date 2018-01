112-overzicht: dodelijke slachtoffers, witwassen, kostbare fietsen en een hennepkwekerij

112-overzichtWat was het meest opvallende 112- en politienieuws in West-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen dat dinsdag op deze website is verschenen? De redactie maakte voor u een selectie.

De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft maandag in Nieuwkuijk drie verdachten aangehouden op verdenking van witwassen. Een van de verdachten is een man uit Bavel. De Belastingdienst legde beslag op een huis in Nieuwkuijk. In het huis werd 82.000 contant geld gevonden.

Op de Putseweg in Putte is dinsdagmiddag een auto tegen een boom gebotst. De bestuurder kwam daarbij om het leven. Wie het slachtoffer is, is nog niet bekendgemaakt.

Bij een ernstige aanrijding op de Bouvignelaan in Breda is maandagavond laat een voetganger zwaargewond geraakt. Een 77-jarige Amsterdammer liep ter hoogte van restaurant Bouvigne Paradijs over de rijbaan toen hij aangereden werd door een auto.

Bij een bedrijf aan de Nijverheidsweg in Etten-Leur is dinsdagochtend een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer zou van de trap zijn gevallen. Hulpdiensten rukten massaal uit naar het bedrijf. Een traumahelikopter landde op een grasveld in de buurt.

Drie medewerkers van het bedrijf Terracon in Werkendam waren gisteravond betrokken bij een dramatisch ongeluk langs de snelweg in België. Een automobilist reed stomdronken de winkel van een tankstation in. Op dat moment stond het drietal binnen een kopje koffie te drinken: een 67-jarige man uit Sleeuwijk overleed ter plekke.

De bewoner van een huis in de Thorbeckestraat in Dinteloord is dinsdag aangehouden. In zijn huis vond de politie een kwekerij met 95 hennepplanten.