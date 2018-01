112-overzicht: brand in schoonheidssalon, gewonde fietser en een ingetrapte voordeur

Slachtoffers kopschoppers Breda: 'Ik wist, ik ben de volgende'

21:41 BREDA - ,,Niet te begrijpen, diep triest. Breda is altijd mijn veilige stad geweest'', dat zei een van de twee slachtoffers van een zware mishandeling in de Catharinastaat in Breda dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Gezocht.