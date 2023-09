Zwolse vrouw lijdt onder de terreur van haar ex-vriend: ‘Hij is tot het uiterste gegaan’

de kwestie Rotterdam doet onderzoek naar terugkeer van singels: wat vindt u van het plan?

Rotterdam doet een onderzoek naar de terugkeer van de singels in het centrum van de stad. Ofwel, asfalt moet wijken voor water en groen. Geen auto’s meer op de Goudsesingel, maar sups en bootjes. Het zou de stad mooier maken én weerbaarder tegen klimaatverandering. Maar er zijn ook nadelen. Wat vindt u, is het goed voor de stad, of vreest u dat er dadelijk helemaal geen doorkomen meer aan is voor de auto?