Het laten ontploffen van cobra’s bij de eigen voordeur is slechts het begin van het bedrog van Remi S. (34) en Rita S. (52). De twee raken verstrengeld in een ongekend web aan leugens. ,,Het is echt bizar wat hier is gebeurd’’, vat de Rotterdamse rechter de rechtszaak samen, die klinkt als een ongeloofwaardig filmscript.