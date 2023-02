Zwaluwen het NEC van vierde divisie en droomdebuut bij VOC: lees hier alles over het amateurvoetbal

Voetbal totaalMet alweer het negende gelijkspel van het seizoen liet Zwaluwen Vlaardingen onder in de vierde divisie dure punten liggen tegen Achilles Veen. In een restant van twintig minuten kwam er alsnog een winnaar in de Hoogvlietse derby tussen Meeuwenplaat en Rijnmond Hoogvliet Sport. Wat gebeurde er nog meer op de velden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

Vierde divisie

Zwaluwen-Achilles Veen 0-0

Na het negende gelijkspel van het seizoen, nu 0-0 tegen Achilles Veen, blijven de zorgen groot voor Zwaluwen. Toch een reden om te jubelen: de terugkeer van Patrick Triep, die voor een flinke opsteker zorgde. De hem toegezwaaide complimenten betreffende zijn optreden legde hij resoluut naast zich neer. ,,We laten opnieuw heel dure punten liggen. In plaats daarvan spelen we voor de negende keer gelijk. Zwaluwen is gewoon het NEC van de vierde divisie.’’

De Zouaven-VOC 2-4 (0-2)

0-1 Juanito Sequeira, 0-2 Felix Verhaar, 1-3 Juanito Sequeira, 1-4 Matthijs van den Bosch

Scoren bij je debuut: er zijn legio voorbeelden van, maar voor Matthijs van de Bosch kwam deze droom pas echt uit de lucht vallen. ’s Ochtends werd hij uit zijn bed gebeld met de vraag of hij zo snel mogelijk naar VOC wilde komen. Omdat de eerste selectie een kwartier later zou vertrekken voor een verre uitwedstrijd in West-Friesland, was er haast bij geboden. Gedurende de lange terugreis uit Grootebroek overheerste de vreugde. Niet zo gek, want dankzij de 2-4 zege op concurrent De Zouaven moet het heel gek lopen wil VOC in de problemen komen.

Terneuzense Boys-RVVH 1-1 (1-0)

1-0 Miroslav Pirec, 1-1 Gino Stolk

Pas drie minuten voor het einde was het Gino Stolk, die RVVH naast de thuisclub bracht.

DCV-SVOD’22 2-2 (0-2)

1-2 Quincy Pherai, 2-2 Ronald Anthony

,,Het enige positieve is dat we gelukkig ons rug hebben gerecht en het duel hebben omgekeerd’’, zei DCV-coach Wout Ooms. ,,We voetbalden wel aardig, maar we gaven te makkelijk de doelpunten weg. Ik kan daar nog niet de vinger opleggen.’’

De Zwerver-SHO 1-1 (0-0)

1-1 Ricky Bokhoven

Met zijn eerste balcontact schoot invaller Ricky Bokhoven eersteklasser SHO langs De Zwerver. ,,Ondanks ons grote overwicht konden we voor het doel van de tegenstander geen vuist maken’’, zag trainer Gilbert de Wildt.

CVV Zwervers-Heerjansdam 1-3 (0-1)

1-3 Chereau Chobin

Heerjansdam had tegen een verre van compleet CVV Zwervers een makkelijke middag en liep zo uit op de ‘Rotterdamse’ titelkandidaten.

Tweede klasse

Berkel-HVC’10 1-5 (1-3)

0-1 Kay van den Bos, 0-1 Michael van den Bos, 1-2 Freek van der Velden, 1-3 Glenn Boon (strafschop), 1-4 Dave Kram, 1-5 Jorno Reurink.

Op 28 januari van dit jaar werd de wedstrijd bij Berkel gestaakt, omdat scheidsrechter Ron Wolf een kuitblessure had en niet verder kon. De stand was toen al 1-3. HVC’10 deed er zaterdag nog een schepje bovenop.

Slikkerveer-Heinenoord 2-2 (0-0)

0-1, 0-2 Ramy Salem, 1-2 Jesse Ringlever, 2-2 Romain van Bruggen (strafschop).

Na de 0-2 leek de wedstrijd gespeeld. Een fout van Heinenoord-doelman Bas Nijkerk werd door Jesse Ringlever afgestraft. Mede door ingebrachte junioren Mitchell Drogt en Dustin van Dee werd Heinenoord onder druk gezet. Door een strafschop te benutten, bracht Romain van Bruggen de thuisclub naast de favoriete tegenstander. ,,Een vervelende middag en het voelt als een nederlaag’’, baalde trainer Theo Ducaneaux.

VVGZ-Hillegersberg 5-0 (4-0)

Hillegersberg werd in Zwijndrecht overklast. Om uit de gevarenzone te blijven, zal het bij de Rotterdammers snel beter moeten.

Derde klasse

VVOR-CKC 1-3 (0-1)

0-1 Yairo van Horik, 0-2 Arjan Everding, 0-3 Joey van Oosten, 1-3 Sander van de Kamp

,,Na rust hebben we aardig gevoetbald’’, vond coach Mario Meijer. ,,We hadden wel meer moeten scoren en het is jammer dat we de nul niet wisten te houden.’’ Trainer Peter van Gestel vond VVOR tot aan de 43ste minuut gelijkwaardig. ,,CKC heeft terecht gewonnen. Zij straften twee fouten van ons af.’’

Meeuwenplaat-Rijnmond Hoogvliet Sport 3-2 (2-2)

0-1 Jenthen Martina, 0-2 Manuel Evora, 1-2 Joshua Olymph, 2-2 Richenel Lourens, 3-2 Brian Leons.

De Hoogvlietse derby werd op 4 februari gestaakt. De arbiter kreeg toen een bal tegen zijn hoofd en stopte er later mee, omdat hij duizelig was. De stand was op het moment van staken in evenwicht: 2-2. In de 21 minuten die zaterdag werden uitgespeeld kwam er toch een winnaar. Meeuwenplaat-speler Brian Leons was het goudhaantje en viert dat met aanvoerder Gregory Ott: 3-2.

Volledig scherm Brian Leons maakte de winnende tijdens het restant van Meeuwenplaat en Rijnmond Hoogvliet Sport. © Carla Vos

Deltasport-OVV 0-4 (0-2)

0-1 Wessel van Overbeek, 0-2 Pascal van Hulst, 0-3 Patrick Struijck, 0-4 Pepijn Kooij.

De zege kwam voor OVV niet zo makkelijk tot stand als de eindstand doet vermoeden. Vooral in de eerste helft had de ploeg van coach Marcel Langeveld grote moeite met de snelheid van de Vlaardingse spitsen.

Districtsbeker

Alphense Boys-Capelle 2 2-3 (1-0)

1-1 D’Angelo Havertong, 1-2 Joshua Nickelson, 1-3 Thom Manuhutu

Geen enkele ploeg lijkt voor Capelle 2 te groot. Waar het eerste elftal zich eerder in het bekertoernooi blameerde, stijgt het tweede elftal telkens boven zichzelf uit. Daar kwam vierdedivisionist Alphense Boys zaterdag pijnlijk achter.

Emm’21-XerxesDZB 0-1 (0-1)

0-1 Nick Slotboom

Het winnende doelpunt ontstond uit een schitterende vrije trap van Nick Slotboom, die onlangs heeft bijgetekend.

Volledig scherm Nick Slotboom laat met een prachtige vrije trap het net bollen en helpt XerxesDZB in het bekertoernooi zo voorbij EMM'21. © Ron Hoenson

Spartaan’20-Den Hoorn 1-1 (1-0) Spartaan’20 wns

De thuisclub was in de eerste helft de bovenliggende partij. In dit bedrijf benutte Nelson Bashir een strafschop en bracht Spartaan’20 op voorsprong. Den Hoorn speelde daarna veelal de lange bal en werd incidenteel gevaarlijk. Ver in blessuretijd maakte Den Hoorn gelijk. Tijdens de strafschoppenserie onderscheidde zich Spartaan’20 -doelman David Hartog, die drie strafschoppen stopte. Hij staat bij onder 21 onder de lat.

Smitshoek-DSO 3-0 (2-0)

1-0 Jelmer van Leeuwen, 2-0 Marvin van der Made, 3-0 Joost van Eck

Smitshoek-trainer Edwin de Koning was over bijna alles tevreden, behalve over het aantal gescoorde doelpunten. ,,Wij hebben voldoende mogelijkheden gehad om verder uit te lopen, dat had beter gekund. Het geeft mij voldoening dat wij bij de laatste zestien zijn”, aldus De Koning.

NSVV-Nieuwenhoorn 1-6 (1-3)

1-0 Wessel van Haren, 1-1 en 1-2 Tim van der Lijn, 1-3 Lars van Orselen, 1-4 Neil Overheid, 1-5 Frank de Regt, 1-6 Lucas Hamann (strafschop).

Het is NSVV niet gelukt door te dringen tot de laatste zestien van het districtsbekertoernooi West II. In minuut één zette Wessel van Haren de Numansdorpers tegen Nieuwenhoorn nog op voorsprong, maar een dik kwartier later had de B-keus van de vierdedivisionist de stand omgebogen naar 1-3.

VFC-Poortugaal 1-3 (1-2)

1-0 Nino Netten, 1-1 Nino Voorn, 1-2 Jeffrey Duijnstee, 1-3 Elias Haddouty

Het klasseverschil was te groot. Tweedeklasser VFC startte veelbelovend, maar moest in deel twee afhaken.

Uitslagen vierde klasse



D: Bolnes-Zoetermeer 2-4

F: NBSVV-Stellendam 0-1, WFB-GOZ 2-2

Uitslagen vijfde klasse

C: OFB-DRL 5-0

