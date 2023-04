Zwaargewonde bij autobrand op Kanaalweg in Rotterdam

Oorlog was voor Wil (86) een spannende tijd waarvan ze maar weinig begreep: ‘Je wist niet beter’

In de serie Oorlogsverhalen uit de Hoeksche Waard vertelt elke week een regiogenoot over zijn of haar herinneringen. Vandaag: Wil Schippers-Van der Maas (86). Als kind doorstond de Strijense vanaf de Duitse inval tot zelfs na de bevrijding angstige momenten. Tegelijkertijd kreeg opgroeien in een oorlog ook iets vertrouwds. ,,Je wist niet beter.”