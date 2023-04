Zwaar vuurwerk afgestoken bij portiek van flat in Rotterdam

UPDATE/MET VIDEO Portiekwo­nin­gen ontruimd vanwege ravage na explosie: ‘Binnen ligt een deel van het stucwerk los, de deur is uit de scharnie­ren’

Bewoners van de Hondiusstraat in Rotterdam-West zaten woensdagochtend vroeg rechtop in bed. Een explosie blies daar even na vieren de complete glazen gevel van een portiek van een appartementencomplex eruit. Vanwege de ravage zijn verschillende portiekwoningen ontruimd. De politie vermoedt dat er gebruik is gemaakt van een explosief.