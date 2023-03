Zussen en echtgenoot vrijgesproken van afranselen zwangere vrouw na vreemdgaan

Voor de rechters stond vast dat een zwangere vrouw in Rotterdam bont en blauw was geslagen. Maar was zij afgeranseld door haar toenmalige echtgenoot en zijn drie zussen, zoals het slachtoffer had beweerd bij de politie? Nee, luidde het antwoord vrijdag in de rechtbank, waar de verdachten werden vrijgesproken.

Het slachtoffer werd halverwege 2019 betrapt op vreemdgaan door haar drie schoonzussen. Die hadden haar gevolgd en geconfronteerd met de affaire. De vrouwen hadden direct hun broer gebeld, wiens vermoeden werd bevestigd dat zijn kersverse echtgenote er een ander op nahield.

Getrouwd

Volgens de partner had hij daarop zijn schoonfamilie gebeld en waren ze nagenoeg tegelijkertijd gearriveerd bij de zussen en de zwangere vrouw. Het slachtoffer beweerde echter later bij de politie dat ze voor de tussenkomst van haar vader en eigen broer al in elkaar was geslagen door zowel haar man, met wie ze pas enkele maanden getrouwd was, en diens zussen.

Haar eigen familieleden hadden evenwel geen verwondingen gezien, waarna ze de vrouw mee naar huis namen. ,,We kunnen niet met de vereiste zekerheid vaststellen wat er op de parkeerplaats is gebeurd’’, concludeerde de rechtbank. ,,We kunnen niet anders dan de verdachten vrijspreken.’’

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie (met voor-, achternaam en adres, dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.