Zus rouwt om verongelukte wingsuit-vlieger Jarno (44): ‘Heb zoveel gehuild, m'n tranen zijn op’

IK ZEG JE Jolie houdt van reizen: ‘Ik wil het liefst de hele wereld zien’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. De uit Schiedam afkomstige Jolie Pietersen heeft het druk, druk, druk met school, werken, stage en korfbal. „Ik vind het leuk hoor.”

18:44