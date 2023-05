Zou je niet beter onze wijken weer opbouwen in plaats van het leger tegen ons in te zetten?

Wietschuur midden in Numansdorp: vage figuren in dure wagens rijden af en aan

Voor buren was het allang duidelijk dat het geen zuivere koffie was bij een vrijstaande woning aan de Middelweg, midden in Numansdorp. Vage figuren die met dure wagens af en aan reden en een constant brommend geluid dat 24 uur per dag van het terrein vandaan kwam. Bij een inval van de politie bleek hoe dat kwam: in de schuur achter het huis zat een hennepkwekerij met 643 wietplantjes.