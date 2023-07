Zorgen over de staat van winkelcentrum Carnisse Veste in Barendrecht

indebuurt.nl Deze internatio­na­le hip­hop-tentoon­stel­ling komt naar de Ferro Dome

Hiphop bestaat deze zomer 50 jaar en dat wordt gevierd in Rotterdam. Iconische foto’s van onder andere A Tribe Called Quest, The Fugees, Run DMC en De La Soul schitteren deze zomer in de blauwe gashouder in de Merwe-Vierhavens.