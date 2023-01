Zorgen om ‘kaalslag’ bij RET: ‘Dit is niet zomaar opgelost’

De Rotterdamse politiek maakt zich zorgen over het openbaar vervoer in de stad. Maar oplossingen liggen niet voor het grijpen.

De RET maakte vorige week bekend opnieuw ritten uit de dienstregeling te moeten schrappen. Veertien buslijnen in de regio gaan minder frequent rijden. Eerder werd op die manier al het mes gezet in dienstverlening per tram en per metro.

,,Het jaar is vier weken oud en al twee keer is de kaasschaaf over de dienstregeling gehaald’’, zei Bart van Drunen (Leefbaar Rotterdam) donderdag in de raadzaal. ,,We hebben het hier over het OV-netwerk in de belangrijkste stad van het land, de slagader van onze economie en sociale leven. Dan kan je het niet maken om zomaar te knippen in de dienstregeling.”

Quote Zodra er een personeels­pro­bleem is, zegt het college: dat is hun probleem. Maar daar hebben bewoners niks aan Richard Moti, Fractievoorzitter PvdA Rotterdam

Wethouder Vincent Karremans legde uit dat de RET nu eenmaal kampt met een flink personeelstekort. Ook is het verzuim hoog door het relatief oude personeelsbestand. ,,De RET werkt eraan, de opleidingsklassen zitten vol. Ik heb ook liever volle bussen dan volle klassen, maar dit is niet zomaar opgelost.”

Maar de oppositie vond dat niet genoeg. Richard Moti (PvdA) vond dat het college te makkelijk wijst naar anderen. ,,Zodra er een personeelsprobleem is, in het onderwijs, bij Trevvel of de RET, zegt het college: dat is hun probleem. Maar daar hebben bewoners niks aan. Cruciale functies staan onder druk. Ik verwacht dat u zelf een actieve houding oppakt om dit op te lossen.”

Dat doet Karremans ook, verzekerde hij. ,,Ik heb bijna geen tafel meer om op te slaan. We hebben de RET al gevraagd om een actieplan, maar ze moeten het zelf oplossen.” Een boete vindt hij niet verstandig. ,,Dan hebben ze nog minder slagkracht om hun problemen op te lossen.”

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie (met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.