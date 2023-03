Zorgboerderij is laagvliegende heli’s meer dan beu: ‘Zet maar een groot rood kruis boven ons luchtruim’

Twijfels bij duurzame ambities Capelle: ‘Met tochtstrip­je hier en ventilator­tje daar red je het niet’

Capelle aan den IJssel ligt op koers om in 2050 een groene, duurzame en schone stad te zijn. Het aantal zonnepanelen vertienvoudigde de laatste jaren, er rijden bijna duizend elektrische auto’s rond en een derde van de woningen is aardgasvrij of klaar om van het gas af te gaan. Een mooie score, maar is het voldoende?