Zorg blijkt speeltuin voor criminele zzp’ers

Tattoo Mick straks niet meer op Grote Spuistraat te vinden: ‘Ik wilde altijd al meer het centrum in’

Tattoo Mick is straks niet meer op de oude en vertrouwde plek op de Grote Spuistraat te vinden. Michel van Zanten verhuist met zijn zaak naar de Tolbrugstraat. Dieper het centrum in dus, iets wat hij eigenlijk altijd al wilde. ,,Het paste destijds niet in het stadsbeeld, nu zie je steeds meer tattooshops in de stad.’’