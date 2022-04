Zoon schrijft het verhaal op van hoe zijn vader in de oorlog op een gammel bootje naar Engeland ontsnapte

Na talloze tegenslagen ontsnappen vijf jonge Nederlanders in februari 1944 over de Noordzee naar Engeland. Hun vlucht neemt slechts één dag in beslag. De voorbereiding vergde maanden en speelde zich voor een groot deel af in de Hoeksche Waard.

Zo begint het boek Recht door Zee van Borre Winckel. Hij is de zoon van Flip Winckel, een van de vijf studenten die op 23 februari 1944 met een gammel bootje uit bezet Nederland naar Engeland ontsnapten. Zijn vader vertelde het verhaal vaak als er visite was.

Lees ook PREMIUM Verzetsstrijders of oorlogsmisdadigers? De straatnamen van Dordt zijn niet altijd zuiver

Als kind begreep Borre daar weinig van, maar later zocht hij tot in detail uit hoe het zat. Na twaalf jaar speurwerk en onderzoek schrijft hij het op in zijn boek Recht door Zee, uitgegeven door Museum Engelandvaarders in Noordwijk.

In de zomer van 1943 wordt het motorvlet Marko aangekocht. In de zeven maanden daarna treffen tientallen mensen op verschillende plaatsen voorbereidingen voor de oversteek. Op het laatst komt het vaartuig terecht in Puttershoek. Wim Boot, beurtschipper en verzetsman, sleept het met zijn schip de Pelikaan naar Oud-Beijerland, waar de boot in het Spui wordt getest.

Ondergedoken in Piershil

De Engelandvaarders duiken onder in Piershil. Een van hen, Henk Baxmeier, maakt wandelingen met Francien, het dochtertje van Jacob van Bergeijk, om het terrein waarvandaan ze willen vertrekken te verkennen. Hij krijgt een goede band met het meisje en schrijft zelfs een versje in haar poëziealbum.

Op 23 februari 1944 vertrekken de vijf uit een haventje in Zuidland, bij de boerderij van Van Bergeijk. Flip is dan 24 jaar. De volgende ochtend pikt de Engelse kustwacht hen op in de buurt van Yarmouth. Ze hebben er dan 160 kilometer op zitten. Een Amerikaanse filmer heeft alles, min of meer per ongeluk, gefilmd. Hij was aan boord van een RAF-vliegtuig om reddingsacties van neergeschoten Amerikaanse vliegtuigen te filmen. Al snel kwam hij erachter dat hij met Nederlanders te maken had. Hij heeft zijn unieke beelden van deze Engelandvaart afgestaan.

Recht door Zee is te koop bij Museum Engelandvaarders in Noordwijk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.