Zonder vrienden en zonder thuis hoopt Oekraïense hockeyer leven in Rotterdam op te bouwen: ‘Kan niet terug’

Dordts ziekenhuis verduur­zaamt met speciale plaszak voor patiënten

Het Dordtse Albert Schweitzer ziekenhuis gaat voortaan patiënten die contrastvloeistof in hun lijf hebben vragen of ze willen plassen in een speciale zak, zodat de jodiumhoudende stoffen niet in het riool terechtkomen. ,,Zo zetten we weer een stap in het steeds duurzamer maken van ons ziekenhuis.”

6 januari