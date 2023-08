Zonder Eerdhuijzen en Metinho wil Sparta na 25 mislukte pogingen nu wél de seizoensopener winnen

Met ‘Amsterdams accentje’ tempert Clement verwachtin­gen: ‘Na 31 augustus kijken waar Sparta staat’

Pelle Clement is één van de (transfervrije) versterkingen bij Sparta die voor de basis gehaald is. Zaterdag maakt de middenvelder normaal gesproken zijn officiële debuut tegen zijn oude club PEC Zwolle. ,,We staan er op dit moment heel aardig voor, maar het kan elke dag anders zijn.”