Zonder dat automobilisten er iets van merken wordt boven hun hoofd een viaduct op z’n plaats gelegd

Op korte afstand weer twee explosies in Rotterdam, geen gewonden wel veel schade

Op twee plekken in Rotterdam-Delfshaven zijn in de nacht van zondag op maandag een explosies geweest. Bij een woning aan de Zoutziedersstraat zijn er kort na middernacht geen gewonden gevallen. Wel is er grote schade. Ramen zijn gesneuveld, de deur is kapot en ook auto's die voor de deur geparkeerd staan raken beschadigd.