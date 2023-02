Zoektocht naar slachtoffers ‘Vergeten Bombardement’ 31 maart 1943 gaat door: publiek om hulp gevraagd

Stichting Voorouder, die mensen probeert te helpen met vragen over hun voorouders, heeft samen met de schrijvers van het boek ‘Target Rotterdam’ en met hulp van het stadsarchief Rotterdam uitgebreid onderzoek gedaan naar de namen van al deze slachtoffers.



Om tot deze lijst te komen hebben heel wat mensen uren in een archief gezeten. Of niet?

,,Dat valt wel mee, want we hebben van het stadsarchief Rotterdam veel spullen digitaal gekregen”, zegt voorzitter Walt Schulze van Stichting Voorouder. ,,Een van de belangrijkste bronnen is bijvoorbeeld jullie krant geweest. Doordat veel kranten geïndexeerd zijn, maakt dat het onderzoek veel makkelijker.”

,,Daarnaast zitten we niet alleen maar in een archief. We proberen ook in contact te komen met mensen om individuele verhalen te horen. We krijgen hierdoor veel mensen aan de telefoon die ons bedanken voor het onderzoek wat we doen. Ze zijn dan blij dat hun opa of oma ook nog een ‘plekje’ krijgt.”

Verwachten jullie dat er nog meer namen bekend worden?

,,Dat hopen we wel. Daarom betrekken we ook graag het publiek bij dit onderzoek, omdat we niet alles in archieven kunnen vinden. Als mensen aanvullende gegevens hebben van slachtoffers, met foto’s, horen we dat graag.”

De naam ‘Vergeten Bombardement’ is nu niet meer echt van toepassing.

,,Nee, dat klopt. We zouden het liever het ‘Grote Bombardement van 1943' willen noemen. Het ‘Vergeten Bombardement’ is de Rotterdamse woordenschat binnengeslopen, maar past niet meer. Dit bombardement staat nota bene in de top vijf van grootste bombardementen in de Tweede Wereldoorlog.”

Waarom is het werk wat jullie doen zo belangrijk?

,,We willen antwoord krijgen op de vraag wat er gebeurd is met de slachtoffers. We merken dat vooral de huidige generatie daar veel vragen over heeft. Waarom waren mijn ouders en grootouders zo stil? Waarom werd in de familie nooit verteld dat ze zijn omgekomen?

Als we antwoord krijgen op al die vragen, raak je de kern van ons werk.”

