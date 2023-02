Zoektocht naar nieuwe havenbaas ligt stil door ophef over salarissen: mogelijke kandidaten zouden al zijn afgehaakt

Salaris van 223.000 euro voor nieuwe Havenbaas? ‘Een wereldbe­drijf moet altijd een topbestuur­der hebben’

Is de nieuwe baas van het Rotterdamse Havenbedrijf een salaris van ruim 220.000 euro waard? Zijn sommige mensen sowieso dergelijke salarissen waard? Want verdiende de huidige havenbaas in 2021 ruim 600.000 euro, dit jaar, zijn laatste, krijgt hij door een regeling meer dan 1 miljoen. Over het salaris van zijn opvolger wordt nu volop gebakkeleid. Wij vroegen u: zijn sommige functies zó belangrijk, dat de samenleving de knip moet trekken? U zei: ‘223.000 euro te weinig? Hoe hoger in de top, hoe inhaliger men is.’