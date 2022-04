Zoektocht geslaagd: Marja dolblij met nieuw pand voor haar goede doelenwinkel

,,Oma heeft eindelijk een echte winkel.’’ De 6-jarige kleindochter van Marja van der Linden vatte het goed samen, toen ze voor het eerst een kijkje kwam nemen in het 225 vierkante meter grote pand waar haar oma haar levenswerk gaat voortzetten - want zo mag je het wel noemen. Van der Lindens winkel in tweedehands spullen zat bijna tien jaar lang op een industrieterrein in ’s-Gravendeel, maar moest daar vorig jaar weg omdat de eigenaar andere plannen had met het pand. Ze runt 2de Hands een 2e Kans sindsdien vanuit haar woonhuis in Oud-Beijerland, maar dat is eigenlijk geen doen. ,,Ik denk dat onze woning bijna twee meter is gezakt vanwege de hoeveelheid spullen,’’ grapt ze.