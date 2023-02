‘Zodra mensen er geld aan kunnen verdienen nemen klachten over windmolens snel af’

UPDATE/VIDEO Ruzie op bedrijfs­feest leidt tot schietpar­tij in Spijkenis­se, schutter slaat op de vlucht

In een bedrijfspand aan de Industrieweg in Spijkenisse heeft zondagochtend rond 05.00 uur een schietpartij plaatsgevonden. Niemand is hierbij gewond geraakt. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet aangehouden.