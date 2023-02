Zo willen ondernemers Witte de With voorkomen dat hun straat een bende wordt tijdens afvalstaking

Volgens Pebbles van Noorden, eigenaresse van de Frietboetiek, komt afvalverwerker Renewi elke dag langs om de containers te leven. ,,We zijn dus niet afhankelijk van de afvalverwerkers van de gemeente.’’ In de Witte de Withstraat staan verspreid zes rolcontainers en een zeecontainer.’’ Alle ondernemers en winkeliers kunnen hun afval in de containers kwijt.

Het idee om containers te huren is afkomstig van Frank Roolaart van horecazaak Dutch Dukes, stelt Van Noorden. ,,We zagen dat onze straat vaker werd overgeslagen tijden het ophalen van het vuil. Iedereen vond dat we iets moesten doen, want je zag het steeds rommeliger worden. Het plan om de containers te huren kon al snel op veel enthousiasme rekenen. We doen dit allemaal uit liefde voor onze straat. We willen dat het hier schoon blijft en geen puinhoop wordt.’’ De containers blijven staan zolang de staking duurt.