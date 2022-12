Zo wil Marcel mensen met een kleine beurs ook een mooie kerst geven

Putters­hoek schaatst eindelijk, en het ijs op de schaats­baan is perfect

De schaatsbaan in Puttershoek is sinds donderdagochtend geopend voor het publiek. IJsmeester Martin Snijders schaatste in alle vroegte een paar rondjes en wist het daarna zeker: de kwaliteit van het ijs is prima.

15 december