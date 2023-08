Zo pakt Remco zwartrijders aan: ‘Hoezo heb jij een mes? Er lopen toch geen tijgers door de stad?’

‘Vloek van de openings­dag’ daalt in slotfase tegen NAC Breda toch weer over FC Dordrecht neer

Voor het eerst in acht jaar leek FC Dordrecht op de openingsdag van het seizoen op een driepunter af te stevenen. De ‘vloek van de eerste speeldag’ daalde in extremis toch weer over de Dordtenaren heen. De 2-0 marge tegen NAC Breda bleek niet genoeg. In de vijfde minuut van de blessuretijd werd het nog 2-2 aan de Krommedijk, waar de thuisploeg veel meer had verdiend.