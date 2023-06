Zo omzeil je de files tijdens de sluiting van de Haringvlietbrug, maar hinder is onvermijdelijk

Afsluiting Haring­vliet­brug bemoei­lijkt kankerbe­han­de­ling Romy (26): ‘Het is hartstikke klote’

Flink balen is het voor Romy Oudshoorn (26) uit Dreischor. Ze reist wekelijks heen en weer voor een chemokuur in het ziekenhuis in Rotterdam, en krijgt tot overmaat van ramp te maken met de afsluiting van de Haringvlietbrug. ,,Ik snap dat onderhoud nodig is, maar het komt voor mij nu heel rot uit.”