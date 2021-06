Zo kunnen geslaagden tóch een feestje vieren: van drive-thru tot dj voor de deur

Het diploma is binnen. De vlag mét tas hangt uit. Tijd voor een (aangepast) examenfeestje. Dankzij het idee van Diana de Geus van Attractieschuur Hoeksche Waard uit 's-Gravendeel kan de geslaagde flink in het zonnetje worden gezet. Bij haar kan een heuse ‘geslaagd drive-thru’ geboekt worden. ,,We verzorgen een trailer met daarin een koelkastje. De trailer wordt vaak voor de woning gezet. Daarin kan de geslaagde staan. Hij/zij deelt drankjes en lekkernijen uit aan de voorbijrijdende gasten in auto of per fiets, die de geslaagde komen feliciteren.’’ Om het feestelijk aan te kleden, bevat het pakket ook een grote, opblaasbare champagnefles.