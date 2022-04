Zo kan het ook: tulpentoeristen houden het dit jaar netjes

Tulpente­ler waarschuwt nog eens: ‘Leuk dat je geniet, maar het is ook ónze boterham he’

‘Geniet maar respecteer het gewas! Verboden om tulpen te plukken!’ Nynke Zwaga van bedrijf Malieflower plaatste maandag noodgedwongen een éxtra groot bord bij haar tulpenvelden in de Hoeksche Waard. De drukte loopt de spuigaten uit dit jaar. Het gevaar dat de tulpen worden vertrapt of meegenomen óf ziek raken, is groot. ,,Wij vinden het leuk dat mensen ervan genieten, maar met een beetje beleid alsjeblieft. Het is onze boterham.”

