Zo bereidt politie zich al maanden voor op Koningsdag in Rotterdam: ‘Bizar als Amalia niet mee zou kunnen’

MET VIDEO Tom wil als eerste mens alle continen­ten lopend oversteken: ‘Er gebeuren rare dingen in mijn lichaam’

Hij werd vastgezet bij de grens door de douane, verdwaalde hopeloos in Jordanië, werd aangerand in Amerika en kreeg keer op keer te maken met corrupte politieagenten. Toch piekert Tom Boerman er niet over om zijn wandeltocht om de wereld te staken, al is het vaak afzien. ,,Ik leef van de goedheid van mensen.’’