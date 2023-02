Zijn vrouw en kinderen weer kunnen zien, al zijn het dan maar hun contouren - is de hartenwens van Hein

Schimmel van Sint taboe bij intocht in Dordrecht? ‘Belang van paard is niet om in drukte te lopen’

Komt er een einde aan de intocht met Sinterklaas op een paard in Dordrecht, moeten alle dieren weg van de bijenmarkt in de stad en gaat er een streep door roofvogelshows? Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, worden er in de toekomst geen dieren meer ingezet bij evenementen in Dordrecht.