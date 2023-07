Zijn jouw gegevens verkocht op een criminele marktplaats? Zo kun je dat checken

Dringende oproep aan ouders op het strand: ‘Leg die telefoon weg en let op je kind’

Op warme dagen spreekt de reddingsbrigade veel ouders aan: leg die telefoon weg en let op je kind. Het gevaar van zwemmen in open water wordt nog te vaak onderschat. In 2022 verdronken 73 Nederlanders, kinderen én volwassenen in Nederlandse wateren. ‘Gebruik je verstand als je te water gaat’, is de boodschap van Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid.