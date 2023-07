Zevende seizoen Flikken Rotterdam vanaf september te zien

Man vrijgespro­ken van neersteken huisgenoot in Oud-Kris­pijn: niet vast te stellen wat er precies gebeurde

Een 45-jarige bewoner van de Vincent van Goghstraat in de Dordtse wijk Oud-Krispijn is vrijgesproken van het neersteken van zijn huisgenoot. Volgens de rechtbank is niet vast te stellen wat er op eerste paasdag precies gebeurde in de woning.