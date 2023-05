Zeven uithalers aangetroffen op de Maasvlakte, teller deze week op 14

Het doek valt definitief voor de Dordtse kerstmarkt: ‘Overal in het land loopt de belangstel­ling terug’

Het is gedaan met de kerstmarkt in Dordrecht. Het populaire evenement lokte tot 2019 jaarlijks een kwart miljoen bezoekers naar de stad, maar keert definitief niet terug in de vorm zoals we die kennen. In de coronajaren ging er ook al een streep doorheen en vorig jaar durfde de organisatie het niet aan uit angst dat corona zou terugkomen.