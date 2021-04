Zelf opgeknapte droomcamper van Kelly en Cris brandt volledig uit: ‘Was voor ons de weg naar vrijheid’

video Grote brand verwoest Remco's huis én zijn dromen: ‘Het is een wonder dat ik hier nu nog sta’

30 maart Een grote brand heeft niet alleen een flink deel van het huis van de 51-jarige Remco Lobbes en zijn vrouw uit Mijnsheerenland onbewoonbaar gemaakt, maar ook hun dromen verwoest. ,,We hebben hier jarenlang aan gewerkt om het perfect te krijgen. Maar we leven nog, dat is het belangrijkste. Al is het een wonder dat ik hier nu nog sta.”