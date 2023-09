Zelf geknoopte en verkochte sleutelhangers door groep-zessers leveren KiKa 349 euro op

Twee personen opgepakt na vechtpar­tij in Oud-Beijerland, slachtof­fer spoorloos

Twee personen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt na een vechtpartij in het centrum van Oud-Beijerland. Getuigen meldden dat er een jongen flink toegetakeld zou zijn. Toen agenten aankwamen, was het slachtoffer gevlucht.