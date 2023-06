Zee van kleurrijke matjes op de Lijnbaan: honderden yogi’s doen zonnegroet in drukke winkelstraat

Bram Roza Festival en Spuidag kunnen met nieuwe formules prima naast elkaar

Twee grote, maar totaal verschillende evenementen tegelijkertijd in elkaars nabijheid: in de Hoeksche Waard is dat geen enkel probleem. Het Bram Roza Festival in Nieuw-Beijerland beproefde een nieuwe formule, de Spuidag in Oud-Beijerland keerde na vier jaar terug op de evenementenkalender.