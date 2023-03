Zangeres Sarita Lorena ontmoet haar zusje voor de eerste keer en Robin van Persie praat Engels met Erik ten Hag

In de Hoeksche Waard wordt niet alleen BBB gestemd: ‘Waarom moeten wij produceren voor de hele wereld?’

Weinig omgekeerde vlaggen in de Hoeksche Waard, maar de sympathie voor de boeren is er niet minder om. Toch is in het knusse stembureau in de Poldersche Molen ook de Partij voor de Dieren populair - als ‘tegengeluid’ op de BBB.