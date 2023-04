Yvonne maakt 54ste reis op luxe cruise: ‘Omdat ik bijna alles al zag, blijf ik vaak aan boord’

Van der Meer schuldbe­wust na rampmiddag Barend­recht: ‘Geel had gekund, maar rood kon ook’

Barendrecht is zo goed als uitgeschakeld in de titelstrijd in de derde divisie. Dat is de conclusie na de bittere 1-2 nederlaag tegen Harkemase Boys. Sleutelmoment in de verloren wedstrijd was de rode kaart van doelman Bradly van der Meer, kort na rust.