Yummie! Het African Food Festival is nieuw in Rotterdam

Op kartbaan waar Dilano van 't Hoff als kleine jongen furore maakte, heerst verslagen­heid om zijn dood

De wedstrijden op de kartbaan in Strijen werden zondag overschaduwd door de dood van Dilano van 't Hoff uit Dordrecht. De 18-jarige coureur kwam zaterdag om het leven bij een crash op het circuit in het Belgische Spa-Francorchamps. Op het circuit in Strijen kenden ze hem allemaal. Zondag hing de vlag er halfstok.