You never fry alone: Lee Towers is de nieuwe stem van KFC

Hij is de man die alles kan: Lee Towers. Naast zijn heerlijke muziek is de stem van de Rotterdamse zanger nu gelukkig nog vaker te horen. Leendert Huijzer is namelijk de nieuwe vaste voice-over van KFC in Nederland.

De zwoele stem van het Rotterdamse icoon is te horen in alle landelijke video- en radiocommercials van de fastfoodketen. En op een hele coole manier, want Colonel Sanders – de oprichter en de man in het logo – praat met de stem van onze Leen.

Leen is Colonel Sanders

Colonel Sanders heeft nog net geen blauw brilletje op en een gouden microfoon in zijn handen, want hij ademt Lee Towers. In de nieuwe reclame hoor je Leen, samen met een rapper, vertellen over de smaken van jong en oud. Wat je ook wilt, KFC heeft het. Correctie: Leen heeft het!

Japie Stoppelenburg, oprichter van Truus (het bureau achter de reclame): “Hij is een oer-Nederlandse held met een herkenbaar geluid. Zijn deelname aan deze campagne maakt hem nóg cooler.”

Het geanimeerde mannetje beweegt lekker mee op de beat, maar erg spraakzaam is hij nog niet. Alleen de termen ‘ja toch’ en ‘jep’ komen nonchalant uit zijn mond. In de volgende campagnes zal de stem van Leen langer te horen zijn, meldt KFC. Wij hopen op een mooi lied, of misschien zelfs een fysiek glansrolletje in de keuken?

