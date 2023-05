Yesilgöz tegen Rotterdamse meiden: ‘De straten zijn van ons, niet van die vieze mannen’

Zaalvoet­bal­sters ZVG in finale om landstitel: ‘Het wordt lastig, maar met ons weet je het nooit’

De zaalvoetbalsters van ZVG/Cagemax beginnen vrijdag in een ‘best of three’ aan de finale van de play-offs om de landstitel. Tegenstander FC Marlène uit Heerhugowaard lijkt favoriet, maar in een finale weet je het maar nooit.