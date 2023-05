XerxesDZB is gewaarschuwd voor reuzendoder in bekerfinale: ‘Lof en respect voor Nieuwkoop’

Wie is in de eerste klasse C het meest stressbe­sten­dig, Heerjans­dam of toch uitdager RVVH?

Kampioen worden of veroordeeld worden tot het spelen van nacompetitie. Met nog twee speeldagen te gaan, is de lijn tussen triomf en teleurstelling flinterdun. Wie blijkt in de eerste klasse C het meest stressbestendig? Heerjansdam of toch het op slechts één punt volgende RVVH, dat het al gedegradeerde De Zwerver opzij schoof (3-1).