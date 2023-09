WTC Art Gallery heropent in World Trade Center Rotterdam na renovatie

Rechtszaak René (48) bestelde wapens en honderden kogels: wilde ‘zijn kinderen leren schieten’ en ‘onafhanke­lijk leven’

Uit zelfbescherming, omdat hij ‘als soeverein onafhankelijk wilde leven’, bestelde de 48-jarige René C. een vuurwapen via berichtendienst Signal. Wat hij niet wist, is dat hij niet had afgesproken met een wapenhandelaar, maar met een undercover. En dat andere agenten meeluisterden met het gesprek.