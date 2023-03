Wow! Deze drie drijvende bakken liggen in juni in de Maashaven

indebuurt.nlHeb je vorig jaar op het roze Podium bovenop Het Nieuwe Instituut gestaan? Ook dit jaar heeft de Rotterdam Architectuur Maand weer een cool festivalhart, want het drijft in de Maashaven.

De hele maand juni liggen er drie grote bakken in het water op Rotterdam-Zuid, waar jij als festivalbezoeker in kunt. In alle vloten is iets anders te beleven en ze zijn aan elkaar gekoppeld met een loopbrug. Vanaf hier heb je een te gek uitzicht over de Maashaven en Rotterdam.

Een drijvend park en meer

De eerste drijvende bak die straks in de Maashaven ligt is een drijvend park. Je kunt hier vertoeven in een groene omgeving en dat is alvast een voorproefje van het Nelson Mandelapark dat hier over een aantal jaar komt. Er zijn hier ook lezingen, debatten, films en andere evenementen.

Neem je de loopbrug naar bak nummer twee, dan kom je in een urban sports area terecht. Ontwerper en freerunner Onur Eren helpt bij de inrichting van dit gebied. Je kunt hier onder andere calisthenics beoefenen. In het laatste drijvende gebied zie je een expositie van de Rotterdam Architectuur Maand.

Natte Stad

De maand juni staat in Rotterdam in het teken van architectuur met allerlei evenementen, lezingen en activiteiten. Dit jaar is het thema van de Rotterdam Architectuur Maand ‘Natte Stad’. Hoe kunnen we de stad weerbaarder maken voor de gevolgen van de klimaatverandering? Water, klimaat en innovatieve oplossingen staan centraal tijdens het festival.

Zomer op Zuid

De Maashaven is niet voor niets gekozen als festivallocatie, want dit jaar genieten Rotterdammers van de zogeheten ‘Zomer op Zuid’. Van juni tot en met september vinden er zo’n zestig evenementen plaats op Rotterdam-Zuid. Met onder andere het dakpark bovenop Zuidplein, een salsa- en bachatafeest op het Afrikaanderplein, een Afrikaans street food festival en het Urban Gospel Festival.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Rotterdam. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!